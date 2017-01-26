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Güzelyurt Kaymakamlığı İLE BASS arasında toplu iş sözleşmesi

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Güzelyurt Kaymakamlığı İLE BASS arasında toplu iş sözleşmesi
Güzelyurt Kaymakamlığı ile Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta, Ticaret Çalışanları Sendikası ( BASS ) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Bölge Sular Komitesi bünyesindeki işletmelerde görev yapan on dokuz personeli kapsayan ve iki yıldan beridir belli başlı sebeplerle imzalanmayan toplu iş sözleşmesi dün İçişleri Bakanlığında imzalandı.

İmza törenine, Güzelyurt Kaymakamlığı adına Kaymakam Tevfik Direnç, BASS Sendikası adına Başkan Ali Yeltekin ve İçişleri Bakanlığı adına ise Müsteşar Gürkan Kara katıldı.

Makro seviyede iş bitireceğiz

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan İçişleri Bakanı Kutlu Evren, amaçlarının seçimlere kadar yapılabilecek işleri makro seviyede bitirmek olduğunu vurgu yaparak, sorun yaratan değil sorun çözen bir sistemle çalıştıklarını ve İçişleri Bakanlığı ekibinin bu mantık çerçevesinde çalıştığını belirtti.

İki yıldır İmzalanmayan bu toplu iş sözleşmesinin imzalanmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Bakan Evren, Bölge Sular Komitesinin Güzelyurt bölgesine en iyi seviyede hizmet vereceğinden de emin olduğunu söyledi.

BASS Sendikası adına protokole imza koyan Başkan Ali Yeltekin, imza töreni esnasında yapmış olduğu konuşmasın da şöyle dedi.

Bize göre yılın en önemli sözleşmesi

İki yılı aşkın bir süredir imzalanması için çaba sarf ettiğimiz bu toplu iş sözleşmesinin yine bize göre bu yılın en önemli sözleşmesidir dedi.

Yeltekin, sözleşmenin imzalanmasında atandığı günden itibaren kendileri ile sosyal bir diyalog vede iyi niyetiyle sözleşmenin bu aşamaya gelmesinde pay sahibi olan Güzelyurt Kaymakamı Tevfik Direnç’in katkılarının yadsınamayacağını belirtirken, İlk günden beridir pozitif tutumuyla ve kendileri ile işbirliği içerisinde sorunun çözülmesine büyük katkı koyan Bakan Kutlu Evren’e teşekkür etti. 

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