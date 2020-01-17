Güzelyurt Kaymakamlığından top atışları uyarısı

Güzelyurt Kaymakamlığı Çamurova Hava Savunma Silahları ile Kara Hedeflerine atış bölgesinde 20-23 Ocak tarihleri arasında ZMA Top atışları yapılacağını bildirerek, atış yapılacak günlerde can ve mal emniyeti açısından bölgeye girilmemesi uyarısında bulundu.
Batıda: Kumtepe 1100 metre kuzeyi ile Yayla mezrası 1500 metre batısı arasında kalan deniz kıyısı hattı, ve bu hattan denize doğru uzanan 5 kilometrelik alan, Doğuda: Yayla mezrası – İkişehitler köyü uzanımı hattının 500 m. batısı, Kuzeyde: Güzelyurt Deresi 1000 metre güneyi ve uzanım hattı, Güneyde: Kumköy Helikopter Pisti’nden denize giden yolun 500 m. kuzeye uzanımı hattına atış yapılacak günler girilmemesi gerekiyor.
Güzelyurt Kaymakamlığından yapılan açıklamada atışların 20 Ocak 07.00 – 17.00, 21 Ocak Salı 07.00 – 21.00, 22 Ocak Çarşamba 07.00 – 17.00 ve 23 Ocak Perşembe 07.00 – 21.00 arası yapılacağı kaydedildi.
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