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Güzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma Derneği İmar Planı İstedi

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Güzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma Derneği İmar Planı İstedi
Güzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma Derneği İmar Planı İstedi

Güzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma Derneği, Girne, İskele ve Gazimağusa’daki çarpık yapılaşmadan kaynaklı sorunlara dikkat çekerek,  en verimli tarımsal topraklara sahip Güzelyurt ilçesinin potansiyelinin doğru kullanılabilmesi için imar planının şart olduğunu belirtti.

Dernek Başkanı Berk Büyükoğlu yaptığı yazılı açıklamada, imar planının  şehirlerin doğru gelişmesi için çok önemli bir yol haritası olduğunu kaydederek, “Güzelyurt kent merkezinin geleneksel dokusunun korunması, 1. ve 2. derece tarımsal arazilerin üretim politikalarına paralel ele alınması, kamusal ve  yeşil alanların  tasarlanması gerekmektedir” dedi.

Güzelyurt’un  potansiyel büyüme alanlarının sürdürülebilir bir plan ile geç kalınmadan gündeme gelmesi gerektiğine dikkat çeken Büyükoğlu,  ayrıca Güzelyurt Belediyesi bünyesinde sivil toplum örgütleri ile birlikte imar planı geçene dek “Kent Estetik Kurulu” kurulmasının gerektiğini ifade etti.

Konu ile  ilgili Güzelyurt Belediyesi ve İçişleri Bakanlığını göreve davet eden Büyükoğlu, dernek olarak, yapılacak tüm çalışmalara yapıcı her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını vurguladı.

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