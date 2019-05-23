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Güzelyurt - Lefke anayolunda büyük kaza: 1 ağır yaralı

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Güzelyurt - Lefke anayolunda büyük kaza: 1 ağır yaralı
Güzelyurt - Lefke anayolunda büyük kaza: 1 ağır yaralı

Dün, saat 13:00 sıralarında, Güzelyurt’ta Kathleen JONES (K-72), yönetimindeki KRP 207 plakalı salon araç ile Atatürk Caddesi üzerinden güney istikametine doğru seyrettiği sırada, Güzelyurt - Lefke anayolu kavşağına geldiği zaman kavşakta durmadan dikkatsizce Güzelyurt Lefkoşa anayoluna giriş yapması sonucu,  o esnada anayol üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Hüseyin DOĞAN (E-58) yönetimindeki RD 368 plakalı kamyonun önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan RD 368 plakalı araç sürücüsü Hüseyin DOĞAN ve KRP 207 plakalı araç sürücüsü Kathleen JONES kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip taburcu oldu.

 KRP 207 plakalı araçta yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Norma Jeanette WATSON (K-79) kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kaburga kırığı ile akciğer yırtılması teşhisi ile kalp damar cerrahi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

KRP 207 plakalı araç sürücüsü Kathleen JONES (K-72) tutuklandı.

Kazayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

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