Güzelyurt-Lefke Anayolu'nda Ölümlü Kaza

09.11.2022 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Güzelyurt–Lefke çift şeritli Anayolu üzerinde, Tansoy ORKUT(E-51) yönetimindeki PT 452 salon araç ile Bostancı trafik ışıklarına geldiğinde, kavşakta durmayıp dikkatsizce Lefke istikametine doğru düz yoluna devam etmesi sonucu, o sırada İzzet Kombos Bulvarı üzerinde Havva Aksan AY(K-40) yönetimindeki ML 887 plakalı salon araç ile Bostancı istikametine doğru seyrettiği sırada trafik ışıklarına geldiğinde, kavşakta durmayıp dikkatsizce düz yoluna devam etmesi sonucu, söz konusu araçlar kavşak içerisinde çarpışmışlarıdır.

Kaza sonucu yaralanan ML 887 plakalı araç sürücüsü Havva Aksan AY (K-40), ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı esnada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Kazada yaralanan PT 452 plakalı salon araç sürücüsü Tansoy ORKUT(E-51) ve araçta yolcu olarak bulunan Ramadan AS(E-56) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Ramadan AS ilk yardım servisinde, Tansoy ORKUT ise sağ kolunda kırık teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. PT 452 plakalı araç sürücüsü Tansoy ORKUT tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.