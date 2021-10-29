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Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’nda, tüm ihtilaflı konular temizlendi

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Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’nda, Doğancı-Lefke arasında kalan 7 kilometrelik bölüm üzerindeki tüm ihtilaflı konular temizlendi.
Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’nda, tüm ihtilaflı konular temizlendi

Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’nda, Doğancı-Lefke arasında kalan 7 kilometrelik bölüm üzerindeki tüm ihtilaflı konular temizlendi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, ihalenin tamamlanması için her şeyin hazır olduğunu belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu'nda 2012 yılında başlayan ve önemli bir bölümü tamamlanmasına rağmen, yaşanan sorunlar nedeniyle yapımı tamamlanamayan 7 kilometrelik yol üzerinde bulunan son engel de kaldırılıyor.

Önce zeytin ağaçları, ardından da mandıra engeli ortadan kalkarken, narenciye ağaçları sökülerek, başka bir bölgeye taşınıyor. İhalenin tamamlanması için düğmeye basıldı.

CANALTAY

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, kısa sürede ihalenin tamamlanarak, ülkenin çağdaş yola, sürücülerin de daha yüksek güvenlikli trafik akışına kavuşacağını belirtti. Canaltay, ihalenin tamamlanması için her şeyin hazır olduğunu kaydetti.

Bakan Canaltay, çevre yolu güzergahı üzerinde bulunan mandıranın yıkımına başlandığını, mandıranın ilerisinde bulunan narenciye bahçesindeki ağaçların sökümünün ise gelecek hafta tamamlanacağını açıkladı.

Canaltay, böylece Bakanlığa bağlı Karayolları Dairesi'nin yol güzergahının temizlenmesi adına üzerine düşen görevleri büyük özveri ile çalışarak tamamlamış olacağını ifade etti.

Yolun ihale edildiği 2012 yılından beri engel teşkil eden kamulaştırılmış alanlar ile ilgili sorunların çözüldüğünü aktaran Canaltay, bir an önce ihaleye çıkılması adına gerekli girişimleri başlattıklarını kaydetti.

Yol güzergahı üzerinde bulunan zeytin ağaçlarının budanıp başka bir alana taşınması işlemi geçtiğimiz hafta tamamlanmıştı. 

Bakan Canaltay, Güzelyurt-Lefke bölünmüş yolunun tamamlanması için birçok kez bölgeye giderek, yerel yöneticiler, sivil toplum örgütü temsilcileri, mal sahipleri ve bölge sakinleriyle görüşmeler gerçekleştirmişti. 

Bölünmüş yolun tamamlanmasının önündeki engellerin bölgedeki paydaşlar ile birlikte uzlaşı içerisinde çözüldüğünü hatırlatan Canaltay, yaşadıkları hayal kırıklığına rağmen büyük sabır gösteren bölge halkına ve çalışmalarından dolayı Karayolları Dairesi personellerine bir kez daha teşekkür etti.

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