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Güzelyurt-Lefke çift şerit anayolunun tamamlanmasında sona gelindi

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Güzelyurt-Lefke çift şerit anayolu için geçtiğimiz aylarda yeniden başlatılan çalışmalarda sona ulaşıldı.
Güzelyurt-Lefke çift şerit anayolunun tamamlanmasında sona gelindi

Çeşitli sebeplerle yapımına ara verilen 17.25 kilometrelik yolun, Güzelyurt ile Doğancı kavşağı arasındaki 10 kilometrelik bölümü 2018 yılında kullanıma açılmıştı.

Geriye kalan bölümde uzun süre ara verilen ve geçtiğimiz aylarda yeniden başlatılan çalışmalarda sona ulaşıldı.

Üst temel ve asfaltlama gibi çalışmaların tamamlandığı yol güzergahında yol çizgileri çiziliyor, çember düzenlemeleri yapılıyor.

Yol çalışmaları çerçevesinde trafik levhaları ile refüj betonları da yerleştiriliyor.

Özellikle Lefke ve bölge halkının açılmasını dört gözle beklediği yoldaki çalışmaların, 20 Temmuz’a kadar tamamlanması hedefleniyor.

Yolun tamamlanması Lefke’ye ulaşımda her yönden kolaylıklar sağlayacak.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya yoldaki çalışmaları BRT’ye değerlendirdi.

Kaya, söz konusu yolun Lefke için çok önemli olduğunu belirterek, özellikle sabah satlerinde bölgede yaşanan trafik sıkıntılarına bir nebze olsun çözüm olacağını söyledi.

Bu yolun LAÜ’nün doğu kapısına ulaşması konusunda da acilen bir çalışma başlatılması gerektiğini kaydeden Kaya, mevcut tren yolunun düzenlenip kullanılmasıyla yolun üniversiteye bağlanabileceğini dile getirdi.

Lefke Belediye Başkanı Kaya, yol güzergahında 3 çember bulunduğunu ve bağlantı yollarıyla ilgili düzenlemeler de yapılacağını ifade ederek, süreç içerisinde eksiklerin tamamlanacağına inanç belirtti.

Yolun bölgeye gidişi daha cazip kılacağını kaydeden Aziz Kaya, bölge insanının da yolun açılması beklediğini ve çalışmalardan memnun olduğunu aktardı.

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