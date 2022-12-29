Güzelyurt-Lefkoşa ana yolunda kaza… Bir kişi yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 19.45 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu üzerinde, Barış Kızıldere (E-36), yönetimindeki NA 295 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Alayköy Sanayi Bölgesi yakınlarına geldiğinde dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden Sultan Altınbeteri (K-39) yönetimindeki JJ 808 plakalı araca çarptı.
Çarpmanın etkisi yolun solundan çıkarak takla atan NA 295 plakalı araç yolun solunda bulunan Trucks Trading Ltd. isimli iş yerinin çevre tellerine çarpıp iş yeri içerisinde bulunan iki tır araca çarpıp durdu.
Kaza sonucu yaralanan NA 295 plakalı araç sürücüsü Barış Kızıldere’nin tedavisi kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde halen sürüyor.
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