  • BIST 9109.34
  • Altın 2919.651
  • Dolar 34.2345
  • Euro 37.6242
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKABM’den resmi açıklama: Gayriresmi akşam yemeği 15 Ekim’de olacak

Güzelyurt-Lefkoşa ana yolunda uyuşturucudan 5 kişi tutuklandı

» »
Güzelyurt - Lefkoşa ana yolu Serhatköy mevkiinde aracında yapılan aramada 3 gr hintkeneviri ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı barındıran bir öğütücü bulundu. Olayla ilgili 5 kişi tutuklandı.
Güzelyurt-Lefkoşa ana yolunda uyuşturucudan 5 kişi tutuklandı

Güzelyurt - Lefkoşa ana yolu Serhatköy mevkiinde aracında yapılan aramada 3 gr hintkeneviri ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı barındıran bir öğütücü bulunan I.S.(E-25) ile olayla bağlantısı olduğuna inanılan araçtaki yolcular N.S. (K-25), L.K. (K-26), N.K. (K-24) ve V.T. (E-24) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre bugün saat 11.00 sıralarında, Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen rutin trafik kontrolleri sırasında, sürat limitini aştığı gerekçesiyle durdurulan araçta, sürücüsünün  şüpheli hareketleri üzerine arama yapıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2 bin 187 sürücü kontrol edildi: 35 araç trafikten men05 Ekim 2024 Cumartesi 11:26
  • Karma Evlilik çocuklarının sorunu çözülmeli!05 Ekim 2024 Cumartesi 11:25
  • Şahap Aşıkoğlu istifasından aylar sonra resmi olarak görevden alındı!05 Ekim 2024 Cumartesi 11:24
  • Dikkat sahte Amerikan Doları!04 Ekim 2024 Cuma 17:52
  • Erhürman: Bu halk var oluş refleksini gösterecek, erken seçim kaçınılmazdır04 Ekim 2024 Cuma 13:47
  • Rahvancıoğlu: Sadece Ücret Artışı Yetmez, Kamucu Politikalar Uygulamalı, Hayatı Ucuzlatmalıyız!04 Ekim 2024 Cuma 10:44
  • Akansoy: Hükümette de Cumhurbaşkanlığında da güçlü bir zemine basacağız04 Ekim 2024 Cuma 10:39
  • Telekomünikasyon Dairesi’nden borçlu abonelere duyuru04 Ekim 2024 Cuma 10:29
  • Hava açık ve az bulutlu04 Ekim 2024 Cuma 10:15
  • KIB-TEK duyurdu: Borçlu aboneler dikkat04 Ekim 2024 Cuma 10:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti