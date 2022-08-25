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Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu'nda feci kaza!

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Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu'nda feci kaza!
Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu'nda feci kaza!

25.08.2022 tarihinde, saat 17:20 sıralarında, Sahinler'de, Güzelyurt - Lefkoşa  anayolu üzerinde yönetimindeki FT 113 plakalı aracı ile batı istikametine doğru seyreden  Salih KIRANER (E-38), Şahinler köprüsüne yaklaştığı sırada gerisini kontrol etmeden dikkatsizce sağ tarafa isimsiz toprak yola dönmeye başlaması sonucu o sırada arkasından süratli bir şekilde gelip ayni yöne doğru seyreden ve önündeki aracı kavşak üzerinde dikkatsizce geçmeye başlayan Mehmet Emin YILDIRIM (E-29) yönetimindeki RL 838 van aracın sol yan kısmına aracının sağ ön kısmı  ile çarpmıştır. Çarpmanın etkisi ile RL 838 plakalı araç savrularak gidiş istikametine göre yolun sağ tarafından yoldan çıkarak yolun kenarında bulunan kaya parçasına çarptıktan sonra havalanarak Şahinler köprüsünün üzerinde bulunan metal korkuluklara a çarptıktan sonra yine savrularak köprü altında bulunan kaya parçalarına  carparak durmustur. Kaza sonucu RL 838 plakali araç sürücüsü Mehmet Emin YILDIRIM hafif yaralanarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde  müşahade altına alınmıştır.

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Soruşturma devam etmektedir.

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