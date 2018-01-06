Güzelyurt- Lefkoşa Anayolu’nda kaza: 1 ağır yaralı

05.01.2017 tarihinde, saat 23:40 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu 2-3 kilometreleri arasında, Charykuly ACHILOV (E-25), yönetimindeki EM 328 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru aşırı süratli bir şekilde seyrettiği sırada yolun solunda bulunan Alseven Ocak Başı Restoran önlerine geldiğinde zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıkarak aracının sağ yan kısmı ile hurma ağacına çarpmıştır.
Kaza sonucu şekilde ağır yaralanan araç sürücüsü, kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sağ kalça kemiği, sağ elmacık kemiği ve sağ göz yuvası alt kemiği kırıkları nedeni ile müşahede altına alınmıştır.
Soruşturma devam etmektedir.
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