  • BIST 116.638
  • Altın 158,478
  • Dolar 3,7341
  • Euro 4,4957
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

Güzelyurt- Lefkoşa Anayolu’nda kaza: 1 ağır yaralı

» »
Güzelyurt- Lefkoşa Anayolu’nda kaza: 1 ağır yaralı
Charykuly ACHILOV (E-25), yönetimindeki EM 328 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru aşırı süratli bir şekilde seyrettiği sırada...

 

05.01.2017 tarihinde, saat 23:40 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu 2-3 kilometreleri arasında, Charykuly ACHILOV (E-25), yönetimindeki EM 328 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru aşırı süratli bir şekilde seyrettiği sırada yolun solunda bulunan Alseven Ocak Başı Restoran önlerine geldiğinde zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıkarak aracının sağ yan kısmı ile hurma ağacına çarpmıştır.

Kaza sonucu şekilde ağır yaralanan araç sürücüsü, kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sağ kalça kemiği, sağ elmacık kemiği ve sağ göz yuvası alt kemiği kırıkları nedeni ile müşahede altına alınmıştır.

Soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 6 parti başkanından Özgürgün’e ortak tepki05 Ocak 2018 Cuma 16:33
  • Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?05 Ocak 2018 Cuma 15:46
  • Hemşirelere mobbing uygulandığı iddia ediliyor05 Ocak 2018 Cuma 15:42
  • Ediz Tuncel: "Tavuri’nin acemi çırakları!"05 Ocak 2018 Cuma 15:23
  • Akim, Beni eleştirenler önce geçmişe araştırsın05 Ocak 2018 Cuma 15:19
  • KTOEÖS: “8 Ocak’ta eğitime ara verilmesi öğretmenin talebi değil”05 Ocak 2018 Cuma 13:12
  • Uyuşturucudan 5 tutuklama05 Ocak 2018 Cuma 13:09
  • 4 yerli üründe kalıntıya rastlandı05 Ocak 2018 Cuma 13:07
  • Birçok parti ve örgüt “Kıbrıs Medya Kurumu”nu eleştirdi05 Ocak 2018 Cuma 12:55
  • Dün gece en çok yağış nerede kaydedildi?05 Ocak 2018 Cuma 12:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti