Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu'nda Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Ekipleri, 12 Mayıs 2024 tarihinde saat 10:30 sıralarında, Serhatköy mevkiinde gerçekleştirdikleri trafik kontrolü esnasında önemli bir uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında, 270 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen T.L.W.(E-26) isimli şahsın kullandığı araçta, yolcu olarak bulunan R.M.(E-30), D.N.M.(E-42) ve G.G.E.(E-28) isimli şahıslarla birlikte yakalandı.

Yapılan aramalarda, aracın içerisinde ve şüphelilerin üst aramalarında, yaklaşık olarak 1 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Ayrıca, şüphelilerin üzerlerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplam 9 adet sigara ele geçirildi. Polis ekipleri, bu bulguların ardından söz konusu şahısları tutukladı ve adli makamlara sevk etti.

Operasyonun ardından başlatılan soruşturma devam etmektedir