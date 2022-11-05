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Güzelyurt-Lefkoşa istikametinde Pazartesi günü asfalt yama çalışması yapılacak

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Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunun Güzelyurt-Lefkoşa istikametinde Pazartesi günü asfalt yama çalışması yapılacak.
Güzelyurt-Lefkoşa istikametinde Pazartesi günü asfalt yama çalışması yapılacak

Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunun Güzelyurt-Lefkoşa istikametinde 7 Kasım Pazartesi günü asfalt yama çalışması yapılacağını duyurdu.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 09.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek asfalt yama çalışması süresince trafik tek şeritten kontrollü olarak verilecek.

Söz konusu yolu kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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