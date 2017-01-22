Güzelyurt-Lefkoşa yolunda alkollü sürücü dehşet saçtı!

21.01.2017 tarihinde, saat 07:35 sıralarında, Girne-Güzelyurt anayolu 11-12 kilometreleri arasında Güzelyurt istikametine doğru alkollü içki tesiri altında seyreden Ahmet Tanur BALLI (E-20) yönetimindeki MH 083 plakalı araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip sağ şeride geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelen Esra SANCAR (K-23) yönetimindeki MY 523 plakalı aracın ön kısmına kendi aracının ön kısmı ile çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan Esra SANCAR Girne Dr. Akçiçek hastanesinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastahanesine sevk edilerek cerrahi servise iç kanama nedeni ile ameliyat edildikten sonra yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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