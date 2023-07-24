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Güzelyurt-Lefkoşa yolunda alkollü sürücü kaza yaptı!

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Güzelyurt-Lefkoşa yolunda alkollü sürücü kaza yaptı!
Güzelyurt-Lefkoşa yolunda alkollü sürücü kaza yaptı!

23.07.2023 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde, Yulııa KOVOLOVA (K-32) 287 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MXZ 854 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun solunda bulunan bordür taşlarına ve banket içerisindeki ikaz ışığına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

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