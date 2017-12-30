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Güzelyurt - Lefkoşa yolunda kaza: 1 ağır yaralı

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Güzelyurt - Lefkoşa yolunda kaza: 1 ağır yaralı
Sabah saat 09.00 sıralarında meydana gelen kaza neticesinde...

Güzelyurt - Lefkoşa anayolu üzerinde meydana gelen kazada, kontrolünü kaybeden van araç, yol kenarındaki akasya ağaçlarına çarptıktan sonra takla attı.

Sabah saat 09.00 sıralarında meydana gelen kaza neticesinde isimleri henüz belirlenemeyen 3 kişinin yaralandığı bildirilirken, birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılar, kazanın ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis konuyla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

 

(Gündem Kıbrıs)

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