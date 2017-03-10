Güzelyurt-Lefkoşa yolunda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Güzelyurt-Lefkoşa yolunda gerçekeleşen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

DETAY’ın edindiği bilgilere göre, Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu’nda meydana gelen kazada bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazanın Güzelyurt istikametinden Lefkoşa'ya seyreden JH 865 plkalaı aracın, aşırı hız ve dikkatsiz sürüş sonucu yoldan çıkmasıyla aydınlatma direğine çarpmasıyla meydana geldiği belirtildi.

Polis basın bülteninden alınan bilgiye göre hayatını kaybeden kişinin adı Mahmut Çelik olduğu kaydedildi.

Ayrıntılar birazdan…