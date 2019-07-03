  • BIST 99.403
  • Altın 256,869
  • Dolar 5,6337
  • Euro 6,3609
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Güzelyurt Portakal Festivali, çocuk şenliğiyle devam etti

» »
Güzelyurt Belediyesi’nin Limasol Türk Kooperatif Bankası sponsorluğunda düzenlediği “Çocuk Şenliği” tamamland
Güzelyurt Portakal Festivali, çocuk şenliğiyle devam etti

42. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında dün festival parkında saat 18.00’de başlayan etkinlikte ücretsiz oyun, eğlence, yiyecek ve içecek stantları oluşturuldu.

Festival parkına aileleriyle birlikte gelen çocuklar ilk olarak yüz boyama stantlarına giderek sevdikleri figürleri yüzlerine çizdirdi. Park içerisinde birçok noktaya kurulan eğlence ve oyun statlarını dolaşan çocuklar, maskotlara da oldukça ilgi gösterdi.

Şenlikte dondurma, patlamış mısır, pamuk şekeri, kek, meyve suyu ve su istasyonları kurularak, çocuklara ücretsiz dağıtıldı.

Festival Parkı’nda oyun ve eğlence stantlarında çocuklar eğlenmeye devam ederken açık alan sahne gösterileri de renkli görüntülere sahne oldu. 

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar etkinliğin sponsoru Limasol Türk Kooperatif Bankası’na teşekkür ederek, Güzelyurt Şube Müdür Atakan Piskobulu’ya plaket takdim etti.

Şenlik kapsamında Festival Gösteri Merkezi’nde Küçücüğüm Eğitim Merkezi, Barış İlkokulu, Özgürlük İlkokulu, Kurtuluş İlkokulu, Fikri Karayel İlkokulu, Aydınköy İlkokulu’nun dans gösterileri ardından Çocuk Şenliği sona erdi.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güzelyurt Şehit Turgut Ortaokulu’nun yıl sonu sergisi bugün Güzelyurt Kapalı Çarşı’da açıldı.17 Mayıs 2019 Cuma 14:54
  • Güzelyurt’ta yarın bazı bölgeler elektriksiz kalacak15 Mayıs 2019 Çarşamba 16:41
  • Okon boğularak hayatını kaybetti11 Mayıs 2019 Cumartesi 12:56
  • Gayretköy’de 20 Suriye uyruklu sığınmacı yakalandı10 Mayıs 2019 Cuma 21:12
  • Dikkat ! Güzelyurt'ta Elektrik kesintisi09 Mayıs 2019 Perşembe 19:04
  • Özçınar, Ortaokullarası Atletizm Birincisi gelen Şehit Turgut Ortaokulu Atletizm Kız Takımını kutladı08 Mayıs 2019 Çarşamba 15:48
  • Güzelyurt Kaymakamı'ndan 'top atışı' uyarısı03 Mayıs 2019 Cuma 10:45
  • Güzelyurt’ta “Hoşgeldin Bahar Konseri”29 Nisan 2019 Pazartesi 12:53
  • “Güzelyurt Belediyesi sivrisineklere karşı kapsamlı mücadele başalttı”24 Nisan 2019 Çarşamba 15:29
  • Energean şirketinden enerji konusunda Rum ve Yunan pazarına ilgi23 Nisan 2019 Salı 10:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti