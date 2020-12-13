Güzelyurt Şehit Turgut Ortaokulu’nda Covid-19 vakası

Güzelyurt Şehit Turgut Ortaokulu’nda ailesi Covid-19 olan 8. Sınıf bir öğrencinin testi Pozitif çıktı, temaslısı olan diğer öğrenci ve öğretmenlere test yapılıyor.
Yapılan PCR sonuçlarına göre eğitime devam edilip edilmeyeceği belli olacak.
Güzelyurt Şehit Turgut Ortaokulu’nda ailesi Covid-19 olan 8. Sınıf bir öğrencinin testi Pozitif çıktı, temaslısı olan diğer öğrenci ve öğretmenlere test yapılıyor.
Yapılan PCR sonuçlarına göre eğitime devam edilip edilmeyeceği belli olacak.
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