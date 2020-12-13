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Güzelyurt Şehit Turgut Ortaokulu’nda Covid-19 vakası

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Güzelyurt Şehit Turgut Ortaokulu’nda Covid-19 vakası
Güzelyurt Şehit Turgut Ortaokulu’nda Covid-19 vakası

Güzelyurt Şehit Turgut Ortaokulu’nda ailesi Covid-19 olan 8. Sınıf bir öğrencinin testi Pozitif çıktı, temaslısı olan diğer öğrenci ve öğretmenlere test yapılıyor.

Yapılan PCR sonuçlarına göre eğitime devam edilip edilmeyeceği belli olacak.

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