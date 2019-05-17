Güzelyurt Şehit Turgut Ortaokulu’nun yıl sonu sergisi bugün Güzelyurt Kapalı Çarşı’da açıldı.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar saat 12:00’de gerçekleştirilen açılışa katılarak, gençlerin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Özçınar, öğrencileri bir yıl boyunca eğitmenleri nezdinde el emeği göz nuru ile yaratmış olduğu el işlerinden dolayı tebrik de etti.

Açılışa Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, UBP Güzelyurt Milletvekilleri Ali Pilli ile Menteş Gündüz, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güzelyurt Polis Müdürü Eybil Efendi, Şehit Turgut Ortaokulu Müdürü Cengiz Uzun ve okul eğitmen ve öğrencileri katıldı.

Sergide öğrencilerin 2018-2019 öğretim yılı içerisinde yapmış oldukları ahşap, elektrik, resim, ve geri dönüşüm malzemelerinden el işleri yer alıyor.

BULUTSUZLUK ÖZLEMi YARIN GÜZELYURT’TA KONSER VERİYOR

Bu arada, Güzelyurt Belediyesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir konser organize etti.

“Bulutsuzluk Özlemi” konseri yarın saat 20.30’da Güzelyurt Kapalı Çarşı Meydanında yer alacak.