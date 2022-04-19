Güzelyurt TMK’da Bahar Şenliği

Güzelyurt Türk Maarif Koleji, baharın gelmesiyle birlikte öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve eğlenirken öğrenmelerine destek olmak amacıyla bahar şenliği düzenledi.

Okul avlusunda düzenlenen şenlik, renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Şenlikte, öğrenciler çeşitli matematik ve fen deneyleri, spor yarışmaları yaparak eğlendi.

Dans gösterilerinin de yapıldığı şenlikte, Kıbrıs kültürüne ait yiyecek ve içeceklerin okul yararına satışa sunulduğu standlar da açıldı.

Okul Müdürü Arzu Arhun Topçu, etkinlikle ilgili olarak BRT’ye bilgi verdi.

Topçu,etkinliğin öğrenciler için büyük motivasyon olduğunu kaydederek, bu tip etkinliklerin derslerin yanında öğrencileri hayata hazırlamak adına onlara birçok şey kazandırdığını ifade etti.