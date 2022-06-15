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Güzelyurt ve Bostancı’da, yol kenarlarında bulunan toplam  36 adet mazgal kapaklarını çalanlar tutuklandı!

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Güzelyurt ve Bostancı’da, yol kenarlarında bulunan toplam  36 adet mazgal kapaklarını çalanlar tutuklandı!
Güzelyurt ve Bostancı’da, yol kenarlarında bulunan toplam  36 adet mazgal kapaklarını çalanlar tutuklandı!

07 ve 08.06.2022 tarihlerinde, Güzelyurt ve Bostancı’da, yol kenarlarında bulunan toplam  36 adet mazgal kapaklarının çalınması ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.T.(E-23), S.U.(K-17) ve T.K.(E-46) tutuklanmıştır.

Olay ile ilgili H.T.’nin yapılan ileri sorgulamasında, çalmış olduğu mazgal kapaklarını C.K.(E-47) ve F.Ş.(E-42)’e satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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