Güzelyurt ve civarındaki bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi olacak

Güzelyurt’un bazı bölgeleri ile bazı köylerine yarın 9.00-14.00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güneşköy Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım onarım çalışmasından kaynaklanacak elektrik kesintisinden etkilenecek noktalar şöyle:

“Güneşköy su motorları ve Eroza Tatil Köyü civarı, Gülkent Yurtları ve Kıbrıs Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Güzelyurt sanayi ve terminal bölgesi, Güneşköy, Aydınköy, Aydınköy’ün kuzeyi, Aydınköy-Gaziveren yolu, Gaziveren, Gaziveren su motorları, Gaziveren futbol sahası bölgesi ve Doğancı kavşağı, Mümtaz Restaurant, Gaziveren Tepe Mahallesi, Afrodit Sitesi, Seagirt Sitesi, Livadya Restaurant, Çiftlikevi Restaurant, Gaziveren’in bir kısmı ve bölgedeki tesis ve su motorları, Güzelyurt Açık Pazar, Güzelyurt festival alanı, Güzelyurt çevre yolu, Güzelyurt Mevlevi ana yolu, Güzelyurt çarşı – Güzelyurt, Kumköy ana yolu, Yayla (Kumköy), Yayla I. ve II. Etap Kırsal Kesim arsaları, Kumköy su motorları, Güzelyurt Belediyesi Arıtma Tesisi, Lefke Avrupa Üniversitesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Veteriner Dairesi ve Tarım Dairesi bölgesi, Güzelyurt Akçay yolu, Güzelyurt Bostancı yolu, Akçay, Zümrütköy, Yukarı Bostancı’nın bir bölümü ve Bostancı Sınır Kapısı, Yukarı Bostancı, Aşağı Bostancı, Güzelyurt-Bostancı yolu ve bölgedeki su motorları”.