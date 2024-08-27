Güzelyurt ve Dikmen’de elektrik kesintisi

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması kapsamında bugün bazı bölgelerde elektrik kesintileri yapılacak.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, kesintiler Güzelyurt Çavuş Market, Alas Sitesi ve Güzelyurt Çevre Yolu bölgesinde 10.00 -12.00 saatleri arasında; 09.00 ile yaklaşık 11.00 saatleri arasında ise Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen Su Kuyuları Bölgesi, Yukarı Dikmen Ağıllar Bölgesi ve “Dikmen Kırıkkale Asker” bölgelerinde etkili olacak.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.