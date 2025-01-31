Güzelyurt ve Lefkoşa’da Uyuşturucu Operasyonları

Güzelyurt Terminal Bölgesi'nde 30 Ocak 2025 tarihinde saat 16.30 sıralarında gerçekleştirilen polis operasyonunda, 25 yaşındaki F.I.I.S.’nin üzerinde arama yapılacağı sırada yere attığı poşette yaklaşık 3,35 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu. Şüpheli tutuklanarak soruşturma başlatıldı.
Aynı gün saat 20.30 sıralarında Lefkoşa’da Dr. Bahri İlter Sokak’ta, Lefkoşa Polis Müdürlüğü ve Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 27 yaşındaki Y.M.M.’nin kullandığı araçta yapılan aramada yaklaşık 100 gram kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor
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