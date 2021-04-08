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Güzelyurt ve Mesarya Ovası Ortak Sulama Tüneli'nde son aşamaya gelindi

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Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve beraberindeki heyet Güzelyurt ve Mesarya Ovası Ortak Sulama Tüneli inşaatına ziyarette bulundu.
Güzelyurt ve Mesarya Ovası Ortak Sulama Tüneli'nde son aşamaya gelindi

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve beraberindeki heyet Güzelyurt ve Mesarya Ovası Ortak Sulama Tüneli inşaatına ziyarette bulundu.

Ziyarette, Devlet Su İşleri  Proje Müdürü Yusuf Şahin başta olmak üzere DSİ’den proje sorumluları, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki ve MAKYOL firmasının proje çalışanları hazır bulundu. Büyükelçi Başçeri, yetkililerden tünelle ilgili teknik bilgi aldı. Başçeri, ziyareti’nde büyük bir özveri ve özenle, 24 saat vardiya usulü çalışan tüm çalışanlara gayretleri için teşekkür etti.

2018 yılı sonunda inşasına başlanılan ve 5700 metre olarak projelendirilen sulama tünelinin 5311 metresi tamamlanırken geriye 389 metrelik kazı mesafesi kaldığı bildirildi. Tünelin  Mayıs ayında tamamlanmasına müteakip ilave yapılacak çalışmalarla birlikte Toroslardan gelen suyun KKTC tarımsal sulamasında da kullanılması için önemli bir aşama tamamlanmış olacaktır. 

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