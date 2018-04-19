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Güzelyurt yasta! Sevilay Ugun evinde ölü bulundu

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Güzelyurt yasta! Sevilay Ugun evinde ölü bulundu
Güzelyurt yasta! Sevilay Ugun evinde ölü bulundu

Güzelyurt'da sakin 43 yaşındaki Sevilay Ugun, dün saat 17:00 sıralarında evinde 20 yaşındaki oğlu tarafından ölü olarak bulundu.

Sevilay Ugun'un ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Polisin soruşturması devam ediyor.

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