Güzelyurt yasta! Sevilay Ugun evinde ölü bulundu

Güzelyurt'da sakin 43 yaşındaki Sevilay Ugun, dün saat 17:00 sıralarında evinde 20 yaşındaki oğlu tarafından ölü olarak bulundu.
Sevilay Ugun'un ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Polisin soruşturması devam ediyor.
Güzelyurt'da sakin 43 yaşındaki Sevilay Ugun, dün saat 17:00 sıralarında evinde 20 yaşındaki oğlu tarafından ölü olarak bulundu.
Sevilay Ugun'un ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Polisin soruşturması devam ediyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.