Güzelyurt yolunda feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti!

Lefkoşa Güzelyurt yolunda, meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Gece saat 00.30 sıralarında, Güzelyurt- Lefkoşa Anayolu üzerinde, Mustafa Ürcan (E-33), yönetimindeki MH 313 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Ev Su yakınlarına geldiği zaman önünde aynı istikamete doğru seyreden Seda Suat Yılmaz (K-43), yönetimindeki PJ 358 plakalı aracın arka kısmına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yolun solundan çıkan PJ 358 plakalı araç yolun solunda toprak alan içerisinde park halinde bulunan TIR’a çarptı.
Kaza sonucu PJ 358 plakalı araç sürücüsü Seda Suat Yılmaz ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Devrim Yılmaz (E-48) olay yerinde hayatlarını kaybetti.
Kazada yaralanan MH 313 plakalı araç sürücüsü Mustafa Ürcan ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alındı.
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