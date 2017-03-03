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Güzelyurt yolunda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

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Güzelyurt yolunda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Girne-Güzelyurt Anayolu üzerinde gerçekleşen trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi de yaralandı...

Polisten edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gece, saat 01:30 sıralarında, Girne-Güzelyurt Anayolu 14-15 kilometreleri arasında,  Mehmet Aydın (E-45), yönetimindeki KH 443 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikamette gelmekte olan Cem Yılmaz (E-30) yönetimindeki JP 422 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştıkları öğrenildi.

Kaza sonucu JP 422 plakalı araç sürücüsü Cem Yılmaz almış olduğu yaralara dayanamayarak olay yerinde yaşamını yitirdi. JP 422 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sabri Korkmaz (E-20) ve İlhan Büyükertaç (E-23) ile KH 443 plakalı araç sürücüsü Mehmet Aydın yaralanarak kaldırılmış oldukları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip, Mehmet Aydın Cerrahi Servisinde, Sabri Korkmaz ve İlhan Büyükertaç ise Acil Serviste müşahede altına alınmış oldukları bildirildi.

 Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…

 

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