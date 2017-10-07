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Güzelyurt yolunda lastiği patlayan otobüs kaza yaptı ! 4 yaralı

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Güzelyurt yolunda lastiği patlayan otobüs kaza yaptı ! 4 yaralı
Lefkoşa- Güzelyurt anayolundaki Serhatköy mevkiinde bu sabah içinde Küçük Kaymaklı alt yapı oyuncularını taşıyan Otobüs,  lastiğin patlaması sonucu kaza yaptı.

55 öğrenciyle beraber toplam 60 kişilik kafilenin bulunduğu otobüs kazasında 4 öğrenci hafif yaralandı.

Binatlı ile hazırlık maçı yapmak için Güzelyurt’a gitmekte olan ve Küçük Kaymaklı alt yapı oyuncularından oluşan otobüs bu sabah kaza geçirdi.

Kaza Lefkoşa- Güzelyurt Anayolunun üzerinde bulunan  Serhatköy mevkiinde meydana geldi.

Lefkoşa’da sakin 47 yaşındaki Hasan Arpaci, yönetimindeki  TDM 215 plakalı otobüs araçla Lefkoşa’dan Güzelyurt istikametine seyrettiği sırada yönetimindeki aracın sol ön lastiğinin patlaması sonucu yolun güney kısmından dışarı çıkarak tarla içine girdi ve boş arazi içinde bulunan toprak sete çarparak durdu.

Kaza sonucu araç içerisinde yolcu olarak bulunan 10 yaşındaki Metin Bıçkıcıoğlu, 13 yaşındaki Efe Zinnettin, 13 yaşındaki Hasan Kahveci ve yine 13 yaşındaki Aral Yamanbey  hafif yaralandı.

Yaralılar  Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu  Devlet Hastanesine kaldırıldı….Hastanede yapılan tedavilerinin ardından  yaralananlar taburcu edildi.

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