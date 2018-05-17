Güzelyurt'a can gelecek: "Çağdaş, şeffaf, adil hizmet için adayım"

Halkla birlikte yönetilen ve halkın daha mutlu olduğu bir Güzelyurt için yola çıktıklarını, çalışmalarını uzun yıllardır hiç ara vermeden sürdürdüklerini vurgulayan Osman Bican, gördükleri aksaklıkları katılımcı bir anlayışla düzeltmek, belediyecilik hizmetini en iyi şekilde yapmak için aday olduklarını ifade etti.

Bölgenin göç eden değil, göç alan duruma getirilmesini hedefleyen bir vizyona sahip olduklarını vurgulayan Bican, sosyal aktivite merkezlerinin hayata geçirilmesinin en önemli hedeflerinden birini olduğunu ifade etti.

Güzelyurtluların Güzelyurt’ta yaşamaktan zevk alacağı sosyal ortamların yaratılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Bican, Güzelyurt’un gerek doğası, gerekse tarihi ve kültürel zenginliklerini öne çıkaracak projeleri hayata geçireceklerinin altını çizdi.