Güzelyurt'a dolu yağdı ! ( VIDEO HABER)

Ada genelinde hava gittikçe kötüleşirken Güzelyurt'ta dolu yağdı.

Bugünden itibaren sağanak yağmur, çarşamba öğleden sonra kar; perşembe sabahı ise şiddetli don olayı bekleniyor.



Hava sıcaklığında 4 derecelik düşüş yaşanacak…



Meteoroloji Dairesi'nin tahminlerine göre, yarından başlayıp 18 Ocak’a kadar devam edecek dönemin ikinci yarısında, hava sıcaklığında 4 derecelik düşüş yaşanacak.



KKTC, genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk yarısında soğuk ve nemli, ikinci yarısında ise oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.



En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk yarısı 13–16 derece, ikinci yarısında ise 9–12 derece dolaylarında seyredecek.



Rüzgar, Güney ve Doğu yönlerde orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, periyodun ikinci yarısında ise Güney ve Batı yönlerden kuvvetli zaman zaman ‘Fırtına’ şeklinde esecek.

İşte o anlar;