  • BIST 91.687
  • Altın 226,144
  • Dolar 5,4752
  • Euro 6,2841
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

Güzelyurt'a dolu yağdı ! ( VIDEO HABER)

» »
Ada genelinde hava gittikçe kötüleşirken Güzelyurt'ta dolu yağdı. İşte o anlar
Güzelyurt'a dolu yağdı ! ( VIDEO HABER)

Ada genelinde hava gittikçe kötüleşirken Güzelyurt'ta dolu yağdı.

Bugünden  itibaren sağanak yağmur, çarşamba öğleden sonra kar; perşembe sabahı ise şiddetli don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında 4 derecelik düşüş yaşanacak…

Meteoroloji Dairesi'nin tahminlerine göre, yarından başlayıp 18 Ocak’a kadar devam edecek dönemin ikinci yarısında, hava sıcaklığında 4 derecelik düşüş yaşanacak.

KKTC, genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk yarısında soğuk ve nemli, ikinci yarısında ise oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk yarısı 13–16 derece, ikinci yarısında ise 9–12 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, Güney ve Doğu yönlerde orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, periyodun ikinci yarısında ise Güney ve Batı yönlerden kuvvetli zaman zaman ‘Fırtına’ şeklinde esecek.

İşte o anlar;

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güzelyurt Belediyesinden İlkokul Öğrencilerine Yeni Yıl Etkinliği25 Aralık 2018 Salı 15:54
  • "Bir zümrenin hegomonyasıyla halkın partisi olunmaz" dedi istifa etti24 Aralık 2018 Pazartesi 16:45
  • Makhir'in ölümüyle ilgili yeni detaylara ulaşıldı! Bazı bilinmezlikler ise sürüyor...17 Aralık 2018 Pazartesi 16:17
  • Kılıçaslan-Kalkanlı kavşağı trafiğe kapatıldı.06 Aralık 2018 Perşembe 01:50
  • Güzelyurt-Kalkanlı yolu trafiğe kapatıldı05 Aralık 2018 Çarşamba 23:37
  • Güzelyurtlular dikkat! Bazı yerlerde havan atışları yapılacak!29 Kasım 2018 Perşembe 12:16
  • Tahsin Mertekçi anıldı04 Kasım 2018 Pazar 15:01
  • Özersay: “Güzelyurt’ta Belirsizlik Yatırımla Ortadan Kalkar”22 Ekim 2018 Pazartesi 08:37
  • DP örgütlenmeye hız verdi08 Ekim 2018 Pazartesi 10:36
  • GÜKAD'dan çocuklara yardım08 Ekim 2018 Pazartesi 09:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti