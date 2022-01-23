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SEÇİM 2022
23.01.2022 23:26
Güzelyurt'da sandıkların tamamı sayıldı... İşte kesin olmayan sonuçlar...
Güzelyurt'da sandıkların tamamı sayıldı... İşte kesin olmayan sonuçlar...
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