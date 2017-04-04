Güzelyurtlu ailesi cinayetinde AİHM kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2005 yılında öldürülen Güzelyurtlu ailesi cinayetinin aydınlanmaması ile ilgili hem Kıbrıs Cumhuriyeti hem de Türkiye suçlu bulundu.

15 Ocak 2005 tarihinde Elmas Güzelyurtlu, Zerrin Güzelyurtlu ve Eylül Güzelyurtlu cinayete kurban gitmiş ancak o tarihten beri cinayet faili meçhul kalmıştı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından Kıbrıs ve Türkiye aleyhine pazartesi günü verilen kararda, Kıbrıs ile Türkiye arasında işbirliği eksikliği nedeniyle, Lefkoşa – Larnaka otoyolunda 15 Ocak 2005 tarihinde işlenen cinayetle ilgili soruşturmada bir sonuca varılamadığı vurgulandı.

Yapılan açıklamada, Elmas’ın ölü olarak bir hendekte, eşi ve kızlarının ise acil durum şeridinde park etmiş olan arabanın arka koltuğunda ölü olarak bulundukları belirtilmektedir. Ayrıca, katillerin, ‘KKTC’ye kaçtıkları belirtilmektedir.

AİHM’sine göre, gerek Kıbrıs Cumhuriyeti, gerek Türkiye, gerekse “KKTC” yetkilileri tarafından, bu katliamlarla ilgili araştırmalar gerçekleştirildi.

Hatta “KKTC” yetkililerinin, konuyla ilgili dosyanın, araştırılmaların ilerletilmesi amacıyla, karşı tarafa verilmesi konusunda ısrar ettikleri, ancak Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerinin bunu kabul etmedikleri kaydedilmektedir.

Bunun yanı sıra, “araştırmalar sırasında toplanan veriler temelinde, Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerinin, “KKTC” de bulunan suçluların mahkemeye sevk edilmeleri amacıyla iadelerini sağlama yolunda çabaladıkları belirtilmektedir.

Bunun yanı sıra, “iade başvurularının Kıbrıslı yetkililere cevapsız bir şekilde geri gönderildiği” ve iki ülke tarafından yapılan araştırmaların 2008’de sonuçsuz kaldığı kaydedilmektedir.

Bu konuyla ilgili olarak, kurbanların yedi akrabasının AİHM’ne başvurdukları ve “akrabalarının katliamıyla ilgili soruşturmaların başarıya ulaşabilmesi yönünde, Kıbrıslı ve Türk yetkililerin işbirliği yapmakta başarısız kaldıkları” yönünde şikayette bulundukları belirtildi. Beş lehte, iki aleyhte oyla, AİHM, her iki ülke hükümetlerinin her bir başvurana manevi tazminat olarak, 8 bin 500 avro ödemesine karar verdi.

Mahkemeye göre, bu durumda da olduğu gibi, katliamlarla ilgili araştırmalara, kaçınılmaz olarak birden fazla devlet karışması durumunda, bu devletler, sonuç verici bir şekilde işbirliği yapma ve araştırmaların kolaylaştırılması için, gerekli adımları atma mecburiyeti altında bulunurlar.

Buna karşılık, Mahkemeye sunulan verilere göre, “her iki hükümetin de, BM de olmak üzere, sunulan farklı seçeneklere rağmen, konumlarında herhangi bir uzlaşma yapmaya, orta bir yol bulmaya hazır olmadıklarının net olarak ortaya çıktığı belirtilmektedir.

Belirtildiğine göre, bu durum, Kıbrıs ile Türkiye arasında uzun yıllar süren siyasi mücadeleden kaynaklanan politik yaklaşımlardan dolayı ortaya çıkmaktadır.

AİHM son olarak, basit bir konuda bir sonuca varılması yönünde, sekiz yıl içinde herhangi bir şey yapılmadığını ifade etti.

AİHM’de Kıbrıslı yargıç Georgios Sergides ve AİHM yargıcı Pere Pastor Vilanova (Andorra’dan) kısmen farklı bir görüş dile getirdiler ve bu görüşler karara bağlandı.