Güzelyurtlu cinayeti nedeniyle Güney Kıbrıs ile Türkiye savunma yapacak

Rum Yönetimi ile Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ta 2005 yılında meydana gelen ve Güzelyurtlu ailesinden 3 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bünyesindeki “Büyük Daire”de savunma yapmaya hazırlandığı bildirildi.

AİHM, 2017 yılının Nisan ayında, hem Rum Yönetimi’ni, hem de Türkiye’yi, cinayetin aydınlatılmasında işbirliği yapmadıkları gerekçesiyle suçlu bulmuş, bunun üzerine Rum Yönetimi ile Türkiye, temyiz maksatlı yeni bir başvuruda bulunmuş ve dava, “Büyük Daire”ye sevk edilmişti.

Alithia gazetesi, bu davanın, Rum Yönetimi ile Türkiye’nin aynı sebepten suçlandığı ve AİHM’nin salonunda aynı tarafta bulunduğu ilk dava olduğuna vurgu yaparken, davanın 15 Mart’ta görüleceğini ve Rum Yönetimi ile Türkiye’nin, işbirliği yapılmaması konusundaki savunmalarını yapacağını yazdı. Haberde, Güzelyurtlu cinayetinin nasıl meydana geldiği ve akabinde neler yaşandığı da anımsatıldı.