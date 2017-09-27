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“Güzelyurtsuz çözüm yok”

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“Güzelyurtsuz çözüm yok”
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün Güzelyurt ve Maraş’ın sözde belediye başkanlarıyla görüştüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesine göre, sözde Maraş Belediye Başkanı Aleksis Galanos, Anastasiadis’e, Maraş konusunun insani bir konu olduğu ve öncelikler arasına alınması gerektiğine ilişkin bir muhtıra sundu.

Muhtırada, Maraş konusunun, Türk tarafının ortaya koyduğu herhangi bir konuyla bağlanmasının büyük bir hata olacağını iddia eden Galanos, “kaybolan” ve “sömürge haline gelen” Maraş konusunun, kararlı bir şekilde, bir an evvel tartışılmasını sağlamak gerektiği vurguladı.

Galanos ayrıca, Maraş konusunun, sıradan bir Güven Yaratıcı Önlem olmaktan daha büyük bir mesele olduğunu savundu.

“GÜZELYURTSUZ ÇÖZÜM YOK”

Sözde “Güzelyurt Belediye Başkanı” Viktoras Hacıavraam’ın da Anastasiadis ile görüşmesinde Ay. Mamas Kilisesi’ndeki ayinin yasaklanmasıyla ilgili BM ve AB’ye gönderdikleri mektubun bir kopyasını Rum lidere sunduğu kaydedildi.

Hacıavraam’ına ayrıca Güzelyurt’ta son yıllarda meydana gelen kalkınmadan duyduğu endişeyi de dile getirdiği bildirildi.

Gazete, Anastasiadis’in ise, Güzelyurt’un Rum idaresine dönmesini öngörmeyen hiçbir çözümü kabul etmeyeceklerini bir kez daha dile getirdiğini yazdı.

Anastasiadis, Güzelyurt’un iadesinin yalnızca sembolik bir mana taşımadığını; aynı zamanda çok sayıda göçmenin evlerine dönmesi demek olduğunu söyledi.

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