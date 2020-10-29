Güzelyurt’ta 29 Ekim çoskusu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97. Yıldönümü nedeniyle Güzelyurt’taki tören Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Buradaki tören protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başladı.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Daha sonra Atatürk Anıtı’ndan Güzelyurt Kapalı Çarşı önüne kadar kortej gerçekleştirildi. Burada günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Piyade Yüzbaşı Burak Gençer, cumhuriyetin Atatürk’ün bizlere en güzel armağanı olduğunu vurgulayarak, bu armağanın ebediyen sürecek uygar yaşam biçiminin sembolü olduğunu kaydetti.

Güzelyurt Meslek Lisesi Tarih Öğretmeni İsmail Çırakoğlu da Kurtuluş Savaşı hakkında bilgiler vererek, bu savaş sonucunda elde edilen en büyük zaferin cumhuriyet olduğunu ifade etti.

Tören şiir okunması ve halk dansları gösterisiyle devam etti. Tören, bando konseri ile sona erdi.