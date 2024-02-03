Güzelyurt'ta Araç İçinden Hırsızlık: İkinci Zanlı da Yakalandı

ARAÇ İÇERİSİNDEN HIRSIZLIK: Güzelyurt'ta Çalınan Nakit Parayla İlgili İkinci Tutuklama

25 Ocak 2024 tarihinde Güzelyurt'ta meydana gelen olayda, yol kenarında park halinde bulunan bir şahsa ait araç içerisindeki para cüzdanında saklanan 1000 Euro, 500 ABD Doları ve 220 Sterlin nakit paranın çalınmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Zanlı olarak aranan H.Y. (E-30) tutuklandıktan sonra, yürütülen ileri soruşturma kapsamında M.T. (E-26) da tespit edilerek gözaltına alındı. Ancak, soruşturmanın detayları ve olayın arka planı hakkında net bilgiler henüz kamuoyuna açıklanmadı. Yetkililer, olayın aydınlatılması için titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.