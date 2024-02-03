  • BIST 8665.68
  • Altın 1996.725
  • Dolar 30.4854
  • Euro 32.9256
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKA438 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma izni verildi

Güzelyurt'ta Araç İçinden Hırsızlık: İkinci Zanlı da Yakalandı

» »
Güzelyurt'taki Araç İçerisinden Hırsızlık Olayında İkinci Tutuklama
Güzelyurt'ta Araç İçinden Hırsızlık: İkinci Zanlı da Yakalandı

ARAÇ İÇERİSİNDEN HIRSIZLIK: Güzelyurt'ta Çalınan Nakit Parayla İlgili İkinci Tutuklama

25 Ocak 2024 tarihinde Güzelyurt'ta meydana gelen olayda, yol kenarında park halinde bulunan bir şahsa ait araç içerisindeki para cüzdanında saklanan 1000 Euro, 500 ABD Doları ve 220 Sterlin nakit paranın çalınmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Zanlı olarak aranan H.Y. (E-30) tutuklandıktan sonra, yürütülen ileri soruşturma kapsamında M.T. (E-26) da tespit edilerek gözaltına alındı. Ancak, soruşturmanın detayları ve olayın arka planı hakkında net bilgiler henüz kamuoyuna açıklanmadı. Yetkililer, olayın aydınlatılması için titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akansoy: Çözüm için tek zemin federasyondur02 Şubat 2024 Cuma 17:39
  • 50 yaşında hayatını kaybetmişti... Ölüm nedeni belli oldu02 Şubat 2024 Cuma 17:08
  • AB’den Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne 2,5 milyon Euro ek yardım02 Şubat 2024 Cuma 16:34
  • Yıldızçoban kardeşlerin ölüm nedenleri açıklandı!02 Şubat 2024 Cuma 16:31
  • Çavuş, selden zarar gören bölgeleri ziyaret etti...02 Şubat 2024 Cuma 16:00
  • Erhürman: Maaşlardaki rakamsal artış, alım gücünde bir artış göstermiyor02 Şubat 2024 Cuma 15:43
  • Nijerya’ya gitmek için polisten yardım istedi...02 Şubat 2024 Cuma 15:42
  • Çağrı Miralay’ın ölümüne neden oldu! Yeniden yargı huzurunda...02 Şubat 2024 Cuma 15:42
  • Turist vizesiyle geldi, yerde bulduğu kredi kartını patlattı!02 Şubat 2024 Cuma 15:40
  • Tuvalet çöpünden yarım kilo uyuşturucu çıktı!02 Şubat 2024 Cuma 14:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti