Güzelyurt’ta arazi yangını

27.07.2021 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Güzelyurt’ta Derivasyon bölgesinde bir şahsa ait ağılın yanında bulunan alan içerisinde henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir.

angın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu 20 adet tekerlek balya, 50 torba arpa samanı, 10 tonluk su deposu tamamen; 2.5 inç damlama borusu ise kısmen yanarak zarar gördü.

Soruşturma devam etmektedir.