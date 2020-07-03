  • BIST 115.912
  • Altın 392,051
  • Dolar 6,8600
  • Euro 7,7073
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAKTAMS yarın Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak

Güzelyurt’ta Arıtma Tesisi Çevresine Nar Fidanları Ekildi

» »
Güzelyurt’ta Arıtma Tesisi Çevresine Nar Fidanları Ekildi
Güzelyurt’ta Arıtma Tesisi Çevresine Nar Fidanları Ekildi

Güzelyurt Belediyesi’nin en büyük projelerinden biri olan “arıtılan suyun tarımsal amaçlı kullanılması” projesi kapsamında tesis çevresine fidan dikimleri devam ediyor.

Belediye açıklamasına göre, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile uzun yıllar bölgeye büyük hizmetler vererek Güzelyurt Belediye başkanlığı yapan İsfendiyar Açıksöz, bugün tesisin çevresinde nar fidanı ekti.

Tesis çevresine ekilen nar fidanları ve daha önce oluşturulan narenciye ile zeytin bahçeleri “arıtılan suyun tarımsal amaçlı kullanılmasına” projesi kapsamında sulanarak projeye örnek teşkil edecek. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polis, Kalkanlı’da kararlara uymayan restoran işletmecisine müdahale etti15 Mart 2020 Pazar 14:36
  • Dikkat elektrik kesintisi var!12 Mart 2020 Perşembe 08:52
  • Baf Direnişi ve Şehitleri 9 Mart’ta anılacak03 Mart 2020 Salı 13:40
  • Yeliz Büyükoğlu’nun ölümü sevenlerini yasa boğdu03 Mart 2020 Salı 10:57
  • Bağımsızlık Yolu'ndan, 8 Mart Kadınlar Günü için örgütlenme çağrısı21 Şubat 2020 Cuma 16:55
  • Dikkat atış var! Bu bölgelere girmek yasak!13 Şubat 2020 Perşembe 11:31
  • 10-14 Şubat tarihlerinde Beyköy atış alanında atış eğitimleri icra edilecek09 Şubat 2020 Pazar 14:08
  • Kavga çıktı, 6 tutuklu08 Şubat 2020 Cumartesi 15:34
  • Yeşilyurt’ta derivasyon kanalındaki patlak tamir edildi03 Şubat 2020 Pazartesi 18:01
  • Baf Türk Birliği, üyelerinden gelen talep üzerine Güzelyurt’ta lokal açtı28 Ocak 2020 Salı 14:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti