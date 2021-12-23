  • BIST 1.766,98
  • Altın 625.84898
  • Dolar 10.818
  • Euro 12.2968
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKACovid -19 Yardım Hattı Değiştirildi

Güzelyurt’ta Atatürk Koşuları 27 Aralık Pazartesi günü saat 09.30'da yapılacak

» »
Güzelyurt’ta Atatürk Koşuları 27 Aralık Pazartesi günü saat 09.30'da yapılacak.
Güzelyurt’ta Atatürk Koşuları 27 Aralık Pazartesi günü saat 09.30'da yapılacak

Güzelyurt’ta Atatürk Koşuları 27 Aralık Pazartesi günü saat 09.30'da yapılacak.

Güzelyurt Kaymakamlığından verilen bilgiye göre, koşulara 4 ilçede bulunan İlköğretim Okulları, Ortaöğretim Okulları ve Yüksek Öğrenim Kurumları'na bağlı öğrencilerle Spor Kulüpleri de katılım gösterebilecek.

Koşular minik kız (800 m.), minik erkek (1000 m.), yıldız kız (1500 m.), yıldız erkek (2000 m.), genç kız (2000 m.), genç erkek (3000 m.) ve büyükler (5000 m.) kategorilerinde yapılacak.

Koşularda ilk üç sıraya giren yarışmacılara madalyaları ile tüm katılan sporculara katılım belgeleri verilecek. Madalyalar Spor Dairesi, katılım belgeleri Güzelyurt Kurtuluş Lisesi tarafından hazırlanacak.

Ödül töreni her kategori bitiminden sonra Atatürk Anıtı önünde yapılacak. Ödül töreni sonrasında toplu fotoğraf çekimi de gerçekleştirilecek.

Koşulara katılacaklar koşu başlama yerlerine götürülmeleri için gerekli araç Güzelyurt Belediyesince saat 09.30'da Atatürk Anıtı önünde hazır bulundurulacak.

Etkinlik süresince ihtiyaç duyulabilecek sağlık ekibi Güzelyurt Sağlık Ocağı ve KTBK 49. P. Alay Komutanlığı tarafından sağlanacak personel ve araçlarla giderilecek.

Koşuya katılacaklar yarışmadan önce doktor muayenesinden geçirilecek ve isim listelerinde belirtilecek.

Tören ve yarış parkuru ile ilgili trafik ve yol güvenliği Güzelyurt Polis Müdürlüğü tarafından sağlanacak.

Programın sunumu ve yürütülmesi Güzelyurt Kurtuluş Lisesi tarafından organize edilecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamülcü: Ülke gerçeğinden yoksun ve popülizm23 Aralık 2021 Perşembe 13:09
  • Glafkos hedefinde teyit sondajı yapılıyor23 Aralık 2021 Perşembe 12:57
  • Güney Kıbrıs'ta karısının boğazını sıkarak öldürmeye çalıştı23 Aralık 2021 Perşembe 12:53
  • Gazimağusa Kaymakamlığında Yangın ve Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi23 Aralık 2021 Perşembe 12:35
  • Başbakan Sucuoğlu: Ortak paydada buluşulabilirdi23 Aralık 2021 Perşembe 12:27
  • Çavuş, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’i ziyaret etti23 Aralık 2021 Perşembe 12:22
  • Yeniboğaziçi'nde “Yeni Yıl Pazarı” düzenlenecek23 Aralık 2021 Perşembe 12:13
  • Bıçaklı, asgari ücrete yapılan yüzde 41 zammın yetersiz olduğunu belirtti23 Aralık 2021 Perşembe 12:10
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Gazi Üniversitesi’nin davetlisi olarak bugün Ankara’ya gidiyor23 Aralık 2021 Perşembe 11:56
  • Covid-19'dan Bir Kişi Daha Hayatını Kaybetti23 Aralık 2021 Perşembe 10:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti