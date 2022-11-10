Güzelyurt'ta başkanlığın en iddialı ismi Kansoy: “Yapılmayanı yapacak, yapılanın üzerine koyacağız”

Güzelyurt’ta çeyrek asırdır devam eden yönetimin artık değişmesi gerektiğini söyleyen Kansoy, “Yapılmayanı yapacak, yapılanın üzerine koyacağız” dedi

Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy katıldığı bir WebTV programında Gizem Özgeç’in sorularını yanıtladı.

Kansoy neden aday olduğuna ilişkin soruyu yanıtlarken, “Ben Güzelyurt belediyesi için hazırlandım, biyografimi insanımıza sundum, “okuyun biyografimi” diyorum. Çünkü ben belediye başkanı olmak için ilmik ilmik hayat serüvenimi ördüm… Güzelyurt Belediyesinde yapılanların üstüne koymak, yapılamayanları yapmak için aday oldum, Güzelyurt ve köyleri gelişsin, büyüsün, kalkınsın diye aday oldum, Gençlerimiz bu bölgeye tutunsun, ev bulsun, iş bulsun, aş bulsun diye aday oldum.” dedi

Güzelyurt halkının genç bir adayın çıkmasından dolayı çok mutlu olduğunu gözlenlediğini söyleyen Kansoy, “Güzelyurt ve kırsalın bana gösterdikleri ilgiden dolayı müthiş bir motive olmuş durumdayım” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Çeyrek asırdır ayni yönetim.. Karanlığa gidiyoruz”

“Kaldırımsız yollar, yaya güvenliği yok, öğrencinin güvenle yürüyebileceği yerler yok, ODTÜ gibi marka bir üniversitede eğitim gören arkadaşlarımızın eğlenebileceği bir yer yok. Ne öğrenciyle ne de turistle barışık bir kent yok malesef. Vizyonsuzluğun ayyuka çıktığı bir yerdir Güzelyurt. Yeter artık. Çeyrek asırdır ayni zihniyet yönetiyor bu kendi ve kent sürekli karanlığa gidiyor. Bu nedenle, bunu değiştirmek adına aday oldum.”

“Gönüllülerden kurulu bir ordumuz var”

Partili adaylar karşısında bağımsız aday olmanın zorluklarıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Kansoy, “Acaba bir örgütlü parti kadar sokağa indiğimizde örgüt disiplinini sağlayabilir miyiz ilk başlarda endişeliydim. Bir çok parti disiplinini kıskandıracak gönüllülerden kurulu bir ordumuz var. Hayır benim böyle bir endişem yok. Ana akım partilerden çok daha örgütlü bir Reşat Kansoy var. Çünkü bizim enerjimize ve vizyonumuza inanan bir ordu var. Kozmopolit bir yapıdır bu ordu.. Bu yapı benim tek siyasi örgütüm olan Güzelyurt’a kilitlenmiştir. Benim tek ideolojim Güzelyurt’tur ve 25 Aralık sonrasında da Güzelyurt olacaktır.”

“Güzelyurt’ta göçü durduracak bir başkana ihtiyaç var”

Güzelyurt seçmeninin ne yapacağını bildiğini ve kenti en iyi yönetecek kişiyi seçeceğine inandığını ifade eden Kansoy, “Ne oy satın almaya çalışanlar, ne de baskı ve tehditle oy devşirmeye çalışanlar başarılı olabilecek. Burada başarılı olacak olan aklın yolu olacak” diyerek Güzelyurt’un en büyük sorunu olan göç konusunun önüne geçmekte kararlı olduğunu kaydetti.

“Güzelyurt göç veriyor.. Bu göçü kim durdurabilir. Mahmut bey çeyrek asırdır bu göçü durduramadı. Merkezi hükümetleri bu soruna motive edemedi. Şimdi yeniden aday oldu ama bu göçü nasıl durduracak?” diye soran Kansoy, “İşte bunu durduracak yeni bir başkana ihtiyacı var Güzelyurt’un.. Güzelyurt’un sorunlarını bilen genç bir başkanın bu sürece liderlik yapması gerekir. Bu süreci 2-3 dönem yönetip süreci terse döndürsün.”

“Benim partim Güzelyurt’tur”

“Benim partilerle bir rekabetim yok. Biri ulusal değerlere sahip çıkan bir parti, bir diğeri Kıbrıslı Türklerin uluslar arası hukuka dahil olması için mücadele veren, emek ve sömürü düzenine karşı duran bir parti. Benim ideolojim Güzelyurt’tur, benim partim Güzelyurt’tur. Ben idolojilere takılmadan Türkiye – Ankara, Avrupa Birliği-Brüksel ile istişare içinde Güzelyurt halkının menfaatelerini sağlamak, Güzelyurt’un makus tarihini değiştirecek projeleri hayata geçirmek için adayım.. Göreve geldiğimizde 25 Aralık’tan sonra farkı farkedecek herkes.”

“İmar planı hayat bulacak”

Kendi başkanliği döneminde Güzelyurtluların dışında Girneli, Lefkoşalı ya da Mesaryalı kişilerin de Güzelyurt’u ziyaret edebilmesi için projeler hazırladıklarını anlatan Kansoy, öncelikle ekonomik kalkınmanın önünü açacak projelere odaklanacağını kaydetti.

Kansoy, “Kıbrıs’ın en uzun körfezi olan Güzelyurt körfezini ülkeye kazandırmak için adayım.. Merkezi hükümetlerle bunu yapacağız. İskele’yi düşünün aynen onun gibi ama planlı bir şekilde. Güzelyurt gibi bakir bir yapı var elimizde. Lokomotif sektörümüz tarımdır. Birinci derece tarım topraklarımızı korumaya alacağız. İmar planını tarımcılarla, turizmcilerle, iki üniversitemizi buraya ortak yaparak, belediye meclisimizle bunu yapacağız. Narenciyeyi ve tarım dallarının sürdürülebilir kılmak için bu adımı atacağız. Eko agro turizm ya da özel ilgili turizmi yükseltilmelidir bölgemizde. Ülkeye en çok para kazandıran turizm modelidir bu. Doğal ortamı yaşar turist ve yeniden ülkesine döner. Bu gibi çalışmalar mevcut yönetim tarafından hiç benimsenmedi malesef. Çok projemiz var. 25 Aralık’tan sonra bir bir bu projeleri hayata geçireceğiz”

“Yapılanların üzerine koyacağız”

Başkan adayı Kansoy, Mahmut Özçinar’ın 6 dönemde yaptıkları için teşekkür ederek sözlerine şöyle devam etti:

“Sayın Özçınar ilk 2 dönem çok iyi bir süreç yakalamıştı. Ancak yönetim zehirlenmesi, yönetim körlüğü, metal yorgunluğu denen siyasi kavramlar var. Sayın Özçınar bunu yaşıyor. Bu kente faydalı yatırımları da var, ölü yatırımları da. 8 yatırım yaptı, malesef 6 tanesi ölü.. Mesela su arıtma tesisi muhteşem bir yatırım. Kendi vizyonu mu hayır; AB’nin, “Elma piş ağzıma düş” dedi ama bunun yapılmasına imza koyduğu için değerlidir ve teşekkür ediyorum kendisine. Biz de bu kapasiteyi artırıp, çevre bahçelere zirai sulamada katkı sağlamak istiyoruz.

Ya da Kent Park projesi. Güzelyurt deresini 1974 sonrasında ileriye geçen tek bir proje yoktu. Bu yapıldı.. Kent Park projesi için Sayın Özçınar’a teşekkür ediyorum. Ama iddialı bir şekilde diyorum ki; ben daha iyi yöneteceğim ve bu projeyi, alıp Kıbrıs’ın en yeşil alanı için AB’ye başvuracağım, Yayla sahiline kadar uzatarak Kıbrıs’ın en büyük rekreasyon projesine çevireceğim. Çay bahçeleri, işçilerin vakit geçireceği noktalar, gençlerin uğrak yeri, konser alanları olacak… Esnaf bu işlerle kalkınacak.”

“7 vekilden 3 vekile geriledik”

Reşat Kansoy, bölgedeki gerilemenin vekil sayısına da etki ettiğini 7 vekilli Güzelyurt’un artık Meclis’te 3 vekil ile temsil edildiğini anımsatarak bu dönemde yerel yönetimin pasif durumuna eleştiri getirdi. Kansoy yerel yönetimlerin baskıcı ve aktif olması gerektiğine dikkat çekerek, “Mahmut Bey başaramadı! göçte payı var. Bugün Güzelyurt’ta hastane yok. Hiç duydunuz mu Sayın Özçınar’ın bu projenin tamamlanması için girişim yaptığını? Artık yeter.. Bu halkın kendisini ölene kadar seçeceğini düşünüyor ama öyle olmayacak. Bu halkın ekonomik gelişmeye, sosyalleşmeye ihtiyacı var, kültürel ve sanartsal etkinliklere ihtiyacı var” diyerek değişimin zamanının geldiğini vurguladı.

Reşat Kansoy, “Ben yapılmayanları yapmak, yapılanın da üzerine koymak için aday oldum” diyerek 25 Aralık sonrasında Güzelyurt’un kaderini değiştireceğini belirtti.