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Güzelyurt’ta Bazı Bölgelerde Yarın Yaklaşık Yedi Saat Elektrik Kesintisi Olacak

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Güzelyurt’ta Bazı Bölgelerde Yarın Yaklaşık Yedi Saat Elektrik Kesintisi Olacak
Güzelyurt’ta Bazı Bölgelerde Yarın Yaklaşık Yedi Saat Elektrik Kesintisi Olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın, Güzelyurt’ta bazı bölgelerde yaklaşık yedi saat elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, yarın yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında; ODTÜ, Kumköy su motorları bölgesi, Kalkanlı su motorları bölgesi, Kalkanlı ve Yuvacık bölgelerine elektrik verilemeyecek.

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