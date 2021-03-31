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Güzelyurt'ta Belediye Merkez Binası projesinin Tamamlanması İçin İmzalar Atıldı

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Güzelyurt Belediyesi’nin temellerini Nisan 2018 tarihinde attığı 1 ve 2. etabı tamamlanan Belediye Merkez Binası projesinin son etabı  için imzalar bugün atıldı.
Güzelyurt'ta Belediye Merkez Binası projesinin Tamamlanması İçin İmzalar Atıldı

Güzelyurt Belediyesi’nin temellerini Nisan 2018 tarihinde attığı 1 ve 2. etabı tamamlanan Belediye Merkez Binası projesinin son etabı  için imzalar bugün atıldı.

Güzelyurt Belediyesi Belediye Merkez Binası Projesi için çıkmış olduğu 6 ihalenin sözleşmeleri bugün saat 12:00’da Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde imzalandı.

İmza Törenine Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, İhaleyi kazanan şirket direktörleri, Belediye mimar ve mühendisleri ile Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar imza töreni öncesi yaptığı konuşmada Güzelyurt Belediye Merkez Bina Projesinin Belediyenin kendi özkaynakları ile tamamlanacak olmasının önemine vurgu yaptı.

Güzelyurt Belediyesi Merkez Binası Projesinin tamamlandığında vatandaşların daha çağdaş ve daha verimli bir hizmet alabileceğine işaret ederek,  binanın Nisan 2018 tarihinde temellerinin atıldığını şu ana kadar yapılan 2 etabın bir bölümünün TC kaynaklı olduğunu, geriye kalan bütçenin belediye özkaynaklarından sağlanacağına dikkat çekti.

İhaleye gösterilen ilgiye teşekkür eden Özçınar, projenin tamamlanması için şirketler ile uyum içerisinde çalışacaklarına olan inancını belirtti.

Özçınar;

*Belediye Merkez Binası Projesi 3. Etap Yapım İşleri İhalesi alan Gersa Construction Ltd. Direktörü Savaş Gerçek,

 *Belediye Merkez Binası Projesi Elektrik İşleri İhalesini alan Elsis Ltd adına vekaleten Canan Göğsükabaran, 

*Belediye Merkez Binası Projesi Bölme Duvar Yükseltilmiş Döşeme İhalesi ve *Belediye Merkez Binası Projesi Alüminyum Doğrama- Giydirme Silikon Cephe Kompozit Panel ve Korkuluk Temini ve Montaj İşleri İhalesini kazanan Uçar Metal Direktörü Şenol Uçar,

*Belediye Merkez Binası Projesi VRV İklimlendirme Sistemleri Temini ve Montaj İşleri İhalesini kazanan Siba Ltd Direktörü Memduh Aybar,

*Belediye Merkez Binası Projesi Asansör Temini ve Montaj İşleri İhalesini kazanan Kubilay Kutlay Mühendislik ve İnşaat Şti Direktörü Kubilay Kutlay ile şahitlerin huzurunda sözleşmeleri imzaladı.

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