Güzelyurtta bir aile yardım bekliyor

Güzelyurt’ta yaşam mücadelesi veren 3 çocuklu aile yardım eli bekliyor. Zor şartlar altında sürdüren aile, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım eli bekliyor.
Güzelyurt’ta Yayla-Kumköy anayolu üzerinde toplama malzemeler ile derme çatma inşa edilen bir barakada yaşayan 3 çocuklu aile yaşam mücadelesi veriyor
DESTEK BEKLİYORLAR
Engelli olan babanın aylığı ile kıt kanat geçinmeye çalışan ailenin sağlıklı koşullarda yaşayabileceği bir ev için yardım kampanyası başlatıldı. Sosyal medyadan ailenin durumunu paylaşan Turgut Ergel vatandaşlardan inşaat malzemesi için yardım çağrısında bulundu.
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