Güzelyurt'ta bir şirkete ait araç ve malzemeler çalındı

PGM Basın Subaylığı açıkladı:

22.08.2021 tarihinde, saat 16:45 sıralarında, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Akyüzler Nakliyat Şirketine ait olup iş yerinin yanında park halinde bulunan araç, mal sahibinden izinsiz olarak alınıp çalındıktan sonra, yine aynı yerde bulunan şirkete ait toplam 5.500 TL değerindeki hurda malzemeler (4 adet tır kasası yan kapağını, 6 adet tır dorse yan babası, 3 adet tır tekerleği jantını, 1 adet araç motor bloğunu, 2 adet tır aksı, 1adet Doblo marka araç motoru, 1 adet tır şaftı, bir adet tır freni, 1 adet tır tüpü ve motor aksamları) çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen E.S.(E-36) ve A.H.(E-30) tutuklanmış olup, çalınan malzemeler ve araç, zanlıların tasarrufunda bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.