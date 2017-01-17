 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 82.130
  • Altın 147,965
  • Dolar 3,7924
  • Euro 4,0583
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAÜç ayda yüzde 25 artan dolar neden yükseliyor?

Güzelyurt'ta bir türlü yapılamayan hastane için Denktaş topu yine müteahhitlere attı

» »
Güzelyurt'ta bir türlü yapılamayan hastane için Denktaş topu yine müteahhitlere attı
Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Güzelyurt’ta yapılacak yeni hastanedeki gecikmenin müteahhitlerin iç çekişmesinden kaynaklandığını ve mahkeme sonucuna göre hareket edeceklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ise Güzelyurtlulara yeni hastanenin geçen yıl sonuna kadar ihaleye çıkma sözünü yerine getiremedikleri için özür borçları bulunduğunu ifade etti. Sucuoğlu, hastaneyle ilgili yeni bir ihaleye çıkılacağını belirterek, konunun yargıda olduğunu ve yargının vereceği kararın kendileri için çok önemi olduğunu kaydetti.

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısı sona erdi. Milletvekillerinin güncel konuşmalar yaptığı toplantı saat 13.40 sıralarında tamamlandı. Toplantının son bölümünde Güzelyurt’ta hastane konusu da dahil güncel bazı konular konuşuldu.

ERÇAL

CTP Milletvekili Hüseyin Erçal, “Kamu ihale düzeni-düzensizliği” konusunda konuşma yaptı.

Konuşmasında İhale Yasası’na değinen Erçal, Merkez İhale Komisyonu’nun 5 üyeden oluştuğunu ve bir defaya mahsus 3 yıl için atandığını kaydetti.

Yeni İhale Yasası’nda yer alan kuralların bazılarını anlatan Erçal, Meclis’te değindiği konuları ve iddiaları yanıtlayacak bakan ve milletvekili bulunmamasını eleştirdi.

Erçal, Güzelyurt’ta hastane ihalesinin iptal edilmesini eleştirerek, huzurlu yaşayabilmek için kamu malının korunmasının önemine de işaret etti.

SUCUOĞLU: “GÜZELYURT’TAKİ VATANDAŞLARA ÖZÜR BORCUMUZ VAR”

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu da Erçal’ın eleştirilerine cevaben yaptığı konuşmada, Güzelyurt’taki vatandaşlara bir özür borcu olduğunu ve 31 Aralık 2016’ya kadar hastane konusunda ihaleye çıkılacağı yönünde bir sözleri olduğunu anımsattı.

Süreç hakkında bilgi veren Sucuoğlu, hastanenin tartışmalı ve mahkemelik olacağı süreci hak etmediği düşüncesiyle, yeniden ihaleye çıkılacağını aktardı.

“YENİ İHALE AÇILACAK”

Sucuoğlu, hastaneyle ilgili yeni bir ihaleye çıkılacağını belirterek, konunun yargıda olduğunu ve yargının vereceği kararın kendileri için çok önemi olduğunu söyledi.

Sucuoğlu, ellerinden gelen katkıyı ortaya koyarak Güzelyurt’a bu yapıyı kazandırmak amacında olduklarını da söyledi.

DENKTAŞ: “HASTANEDEKİ GECİKME MÜTEAHHİTLERİN İÇ ÇEKİŞMESİNDEN KAYNAKLANDI; MAHKEME SONUCUNA GÖRE HAREKETE EDECEĞİZ”

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş da, yeni İhale Yasası ve tüzüklerinin gündemde ve çalışır durumda olduğunu söyleyerek, Güzelyurt Hastanesi ihale süreci hakkında bilgi verdi.

Kendilerinin tüzüğün emrettiği şekilde yol izlediklerini ifade eden Denktaş, ihale komisyonun yasal olarak doğruyu yaptığını kaydetti.

Müteahhitlerin kendi içindeki çekişme nedeniyle Güzelyurt’a hastane yapılmasının geciktiğini vurgulayan Denktaş, mahkeme sonucuna göre hareket edileceğini belirtti.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Asgari ücreti belirleyemeyen hükumete Bıçaklı'dan ders!17 Ocak 2017 Salı 13:25
  • Çavuşoğlu, suçu sürekli hükumet değişmesine attı17 Ocak 2017 Salı 13:23
  • Laboratuvarda çıkan yangın, ihtiyaçları ortaya çıkarttı17 Ocak 2017 Salı 13:20
  • KTOEÖS duyurdu: Eylem var!17 Ocak 2017 Salı 13:15
  • Atun: Anavatanın garantörlüğü kırmızı çizgimizdir17 Ocak 2017 Salı 12:31
  • Vadili’de görev Yüksel Özyaşar’ın17 Ocak 2017 Salı 12:29
  • Serdarlılı kadınlara kanser farkındalık semineri17 Ocak 2017 Salı 12:26
  • Sanayi Odası’ndan TC ve KKTC arasında imzalanan enerji anlaşmasına destek17 Ocak 2017 Salı 12:25
  • KKTC Meclisi faşizan açıklamalarla açıldı17 Ocak 2017 Salı 11:28
  • Askeri araca çarptı, parçaları karşı şeritteki aracı kazaya itti!17 Ocak 2017 Salı 11:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti