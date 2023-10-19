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Güzelyurt'ta bugün 2 saatlik elektrik kesintisi olacak

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişim çalışması nedeniyle bugün 09.30 ile yaklaşık 11.30 saatleri arasında Güzelyurt bölgesinde 2 saat süreyle elektrik kesintisi yaşanacak.
Güzelyurt'ta bugün 2 saatlik elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişim çalışması nedeniyle bugün 09.30 ile yaklaşık 11.30 saatleri arasında Güzelyurt şebekesine bağlı bazı bölgelerde iki saatlik elektrik kesintisi yapılacağını bildirdi.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, kesintiden Geçitköy, Karşıyaka, Karşıyaka'nın sahil kesimleri, İslam Kampı bölgesi, Balina Sosyal Tesisleri bölgesi, Karşıyaka Futbol Sahası bölgesi, kahveler ve Şirinyalı bölgeleri, Güzelyalı sahili, Karşıyaka dağ kısmı ve su pompası, Yağ Değirmeni bölgesi, köy içi ve mezarlık bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve civarının etkileneceği kaydedildi.

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