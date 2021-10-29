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Güzelyurt’ta Cumhuriyet Bayramı Konseri

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Güzelyurt’ta Cumhuriyet Bayramı Konseri
Güzelyurt’ta Cumhuriyet Bayramı Konseri

Güzelyurt Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla “Bahar Konseri” düzenledi.

Güzelyurt Belediyesinden verilen bilgiye göre, Güzelyurt Atatürk Düğün Park'ında dün akşam gerçekleşen konserde, yerli sanatçıların Kıbrıs şarkıları da seslendirildi.

Gecede, SOS müzik grubunun eşliğinde Muhittin Yangın Nazım Ced, Hasip Akgürgen, Örge Volkan, İpek Amber, Ayşe Güler Akın, Ali Akımcı, Osman Cankoy, Bahar Gökhan, Derviş Yeşilada ,Kuzey Tarık, Feridun Işıman, Hüseyin Yücelten,Arif Edizer, Ayşe Nur Aydın, Yıltan Taşcı ve Hüseyin Yücelten sahne aldı.

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