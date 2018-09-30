Güzelyurt'ta dükkan açma, hırsızlık ve hırsızlık mal kabulü

27-28.09.2018 tarihleri 23.30-07.30 saatleri arasında Güzelyurt’ta, Güzelyurt Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Kırmızıgil Traiding Ltd.’e ait hellim fabrikası içerisinden paketlenmiş yurt dışına ihraç edilmek üzere buzlukta muhafaza edilen 1,400 Kg (kiloluk ve 250 gramlık) hellimler, kimliği meçhul şahıslar tarafından çalınmıştı.

Yürütülen ileri soruşturma neticesinde bahse konu hellimleri çalan M. R. K. (E-29) ve A.M.A.(E-21) ile hellimi hırsızlık olduğunu bildiği halde satış değerinden ucuza alan E. K. (E-36) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.